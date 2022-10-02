إنجاز .. الزياني يتصدر أساتذة الإعلام ويحقق رقما أكاديميا عالميا جديدا

نجح أستاذ الصحافة والإعلام الرقمي الليبي الدكتور عبدالكريم الزياني، ، في تصدر الترتيب الأول على مستوى جامعة أم القيوين للعام الثاني علي التوالي ، والترتيب الـ 5 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصحافة والإعلام الرقمي، وذلك وفقا لنتائج تصنيف مؤشر «AD Scientific Index» العلمي لسنة 2023 لتقييم الأكاديميين والجامعات.

وتحصل الزياني في تخصص الصحافة والإعلام على الترتيب الـ182، مستوى قارة آسيا و على الترتيب 1451عالمياً.

معيارا لانتشار البحث العلمي

واستند التصنيف في التقييم على الإنتاج العلمي للباحث خلال آخر خمس سنوات معتمدا على ثلاثة معايير، وهي (H INDEX) ، و( (i10 INDEX ، و (CITATION) ، وشملت النتائج 1.082.079 أكاديمي، من 216 دولة، و19.492 جامعة، ويعد مؤشر «AD Scientific Index» مقياسا يعطي فكرة سريعة عن الإنتاج العلمي للباحث وجودة أبحاثه بناء على الاستشهادات لمنشوراته العلمية في باحث غوغل العلمي “Google Scholar”.

ويعتبر المؤشر، معيارا لمدى إنتشار وأهمية البحث العلمي، وكلّما ارتفع هذا المؤشر، هذا يعني أنه تم الاستشهاد بمزيد من الأبحاث المنشورة؛ ومن يملك مؤشر 10 فهذا يعني أنه على الأقل 10 من أبحاثه قد تم الاستشهاد بها أكثر من 10 مرات، ولو كان المؤشر 100 فهذا يعني أنه على الأقل 100 من أبحاثه قد تم الاستشهاد بها أكثر من 100.

يشار إلى الدكتور عبدالكريم الزياني، المتحصل على ليسانس الإعلام من جامعة قاريونس بمدينة بنغازي، ويحمل الدكتوراه في مجال الصحافة من جامعة غرينوبل بفرنسا، ودرّس الإعلام والصحافة بالجامعات الليبية، قبل أن يغادر بلاده سنة 2012 ويلتحق بعدة جامعات عربية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرف خلالها على عدة رسائل وأطروحات علمية، وينشر عدد من الكتب والبحوث العلمية والأكاديمية في مجال الصحافة والإعلام.