بلومبيرغ: ليبيا تملك عوائد مالية كبيرة تمكنها من تمويل جهود إعادة إعمارها

ليبيا – أكد تقرير تحليلي أن تعثر الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل في ليبيا قاد لتدهور الخدمات العامة الأساسية ومستويات المعيشة وسط تضخم متسارع.

التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “بلومبيرغ” الأميركية وتابعته وترجمت الأبرز فيه صحيفة المرصد، أكد أن الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي تسببت في تدمير مؤسسات الدولة وكيانها وبروز تنظيمات إرهابية من بينها “داعش” في مناطق الجنوب في ظل نشاط تجاري وتعليمي متعثر.

وأضاف التقرير: لا أحد يسيطر بالكامل على ليبيا في ظل تعدد السلطات ومراكز القوة فيها. مؤكدًا أن البلاد باتت مسرحًا واسعًا للتدخلات الإقليمية والدولية في شؤونها بوصفها منتج نفطي وغازي مهم، مستدركًا بالإشارة إلى أن الأوروبيين لا يبدون مهتمين كثيرًا بذلك أو بتدفق موجات الهجرة غير الشرعية.

واحتتم التقرير بالإشارة إلى امتلاك البلاد عوائد مالية كبيرة من تصدير الطاقة، ما يمكنها في حال التوصل لتسوية سياسية من تمويل جهود إعادة إعمارها.

