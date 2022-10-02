إيطاليا تُخطط للدفع بقطع حربية داخل المياة السيادية الليبية

قال المحلل الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن وزارة الدفاع الإيطالية تُخطط بشأن الدفع بقطع حربية داخل المياه السيادية لليبيا إلا ان الخطة لم تتضح بعد.

وأوضح روفينيتي، في تصريحات صحفية، أن أنبوب الغاز الذي يربط بين إيطاليا وليبيا يعتبر أمن قومي حيوي يلزم حمايته كما لم يحدث من قبل.

وأكد المحلل الإيطالي أن البنى التحتية لخطوط الأنابيب والكابلات البحرية لم تعُد آمنة، وأن التخريب أصبح جزء من أنشطة الحرب الهجينة التي لا تقل عن تحركات الدبابات في ساحة المعركة.

وشدد دانييلي أن وجود وحدات بحرية عسكرية روسية تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط، تفرض الحاجة للدفاع الإيطالي عن المصلحة الوطنية.