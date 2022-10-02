تحرير سوداني خطفته عصابة في سبها لطلب فدية من أسرته

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الأحد، تحرير سوادني خطفته عصابة في مدينة سبها تمتهن الحرابة لطلب فدية من أسرته قبل إطلاقه، وذلك ضمن خطة أمنية أطلقتها لمحاربة ظاهرة الحرابة والعصابات القائمة على ذلك، وكلفت فرعها في مدينة سبها بتنفيذها، وفق ما أعلنته الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن عملية تحرير المخطوف السوادني «جاءت بعد ورود تعميم صدر عن مركز شرطة الجديد بمدينة سبها يفيد بخطف السوداني من قبل مجموعة خارجة عن القانون تمتهن السطو المسلح والخطف والحرابة».

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الخاطفون طلبوا 20 ألف دينار لإطلاق المخطوف السوداني

وأضافت أن التعميم الصادر عن مركز شرطة الجديد يفيد أيضا بأن الخاطفين تواصلوا مع أهل المخطوف وطلبوا فدية مالية تقدر بـ20 ألف دينار، مؤكدة أن فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي في سبها باشر على الفور بالعمل على القضية التي أطلقتها بالتزامن مع خطة أمنية لمحاربة ظاهرة الحرابة.

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنها كثفت عمليات البحث والتحري عن الخاطفين إلى أن توصلت إلى مقر تتخذه العصابة مكانًا لاحتجاز ضحاياهم. وعلى الفور داهم أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع سبها المكان وتمكنوا من تحرير المخطوف الذي وجد مكبل الأيدي والأرجل وبمفرده دون تواجد الأشخاص الخاطفين.