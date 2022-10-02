حملة مرورية نسائية في بنغازي

العنوان-طرابلس

قالت مديرية أمن بنغازي أن وحدة الشرطة النسائية التابعة لها أطلقت، اليوم الأحد، حملة أمنية مرورية تستهدف كشف أوراق المركبات وإتمام إجراءاتها القانونية وإزالة التعتيم الموجود على الزجاج.

وأوضحت المديرية في بيان لها “أن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف إزالة تعتيم وتركيب اللوحات المعدنية، ومعاقبة الخارجين عن القانون، بإسناد من قسم التمركزات الأمنية وبالتعاون مع قسم المرور والتراخيص”.

وجاءت الحملة التي تشرف عليها رئيسة الوحدة، النقيب فوزية الحسناوي، نتيجة انتشار الزجاج المعتم وقيادة المركبات دون لوحات معدنية.

وأوضحت المديرية أن هذه الممارسات “تجعل من الخدمات التي تقدمها الشرطة النسائية شيئًا ضروريًا وحتميًا في الأعمال التي تتطلب تواجدًا للعنصر النسائي”.