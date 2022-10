بالصور | بلدية أبو سليم تنظم فعاليات البازار السنوي الأول للأسر المنتجة

ليبيا- شهدت مدرسة عمر المختار في بلدية أبو سليم افتتاح البازار السنوي الأول للأسر المنتجة في البلدية.

بيان صحفي صدر عن المجلس البلدي أبو سليم اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن البازار تضمن نشاطات ترفيهية وتعليمية للأطفال وعروض للمنتجات والأعمال اليدوية والمأكولات والاكسسوارات للعرض والبيع.

وأضاف البيان: إن هضه النشاطات اشتملت على عروض لفرقة الخيالة وفوج كشاف أبو سليم.

