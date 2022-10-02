تقرير: أكثر من 581 مدنياً ليبيًا قُتِلوا في عامين

كشف تقرير صدر مؤخراَ من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) عن مقتل ما لا يقل عن 581 مدنياً، 83 منهم مهاجرين أو لاجئين من جنسيات مختلفة في الفترة بين يناير 2020 إلى مارس 2022.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “كانت تلك آخر مرة رأيت فيها أخي”، أن عدد الضحايا يشمل الأشخاص الذين أُعدموا في مراكز الاحتجاز أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت اضافة الى الخسائر البشرية في هجمات عشوائية على مناطق سكنية.

من جانبه قال الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “الحالات التي تمكنا من توثيقها لا تمثل سوى غيض من فيض”، موضحاً أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء بحق المدنيين العزل، والتي غالباً ما تكون مصحوبة بتعذيب مروع، أصبحت الآن متوطنة في ليبيا، حيث يطلق عملاء الحكومة والميليشيات المسلحة العنف العشوائي مع الإفلات التام من العقاب.

ويستند التقرير إلى مقابلات مباشرة مع الشهود والناجين أجريت في جميع أنحاء البلاد من قبل شبكة مناهضة التعذيب الليبية (LAN) ، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

وقدم التقرير توصيات مفصلة للسلطات الليبية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول الحالات التي تم توثيقها.