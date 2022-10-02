محلل إيطالي: أنبوب الغاز الليبي يعتبر أمناً قومياً لبلادنا يلزم حمايته

أكد المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن “خطة وزارة الدفاع الإيطالية بشأن الدفع بقطع حربية داخل المياه السيادية لليبيا لم تتضح بعد”.

وقال «روفينيتي»، في تصريح صحفي، إن “أنبوب الغاز الذي يربطنا بليبيا يعتبر أمن قومي حيوي يلزم حمايته كما لم يحدث من قبل”.

وأضاف، أن “البنى التحتية لخطوط الأنابيب والكابلات البحرية لم تعُد آمنة”، مردفًا أن “التخريب أصبح جزء من أنشطة الحرب الهجينة التي لا تقل عن تحركات الدبابات في ساحة المعركة”.

وأوضح أن “وجود وحدات بحرية عسكرية روسية تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط، تفرض الحاجة للدفاع الإيطالي عن المصلحة الوطنية”.