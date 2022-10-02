السايح يتابع خطط تطوير عمل المفوضية العليا للانتخابات

الوطن|رصد

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، وعددًامن مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية، الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، كما استعرض جملة الإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بالمنظومات الإلكترونية.

وجاء هذا الاجتماع استكمالًا لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.