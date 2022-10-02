وزير العمل يناقش التحديات التي تواجه عمل النقابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد، مع رئيس اتحاد النقابات والمهن الحرفية، عبدالمجيد محمد، رفقة رئيس نقابة المخابز اخريص محمد، ورئيس نقابة الذهب نوري الشهاوي؛ التحديات التي تواجه عمل النقابات في ليبيا.

العابد ناقش رفقة الحضُور كافة المشاكل التي توجه عمل نقابة المخابز وكل ما يتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية العاملة، وذلك بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية وإدارة الاستخدام.

كما أكد المجتمعون على أهمية تدريب الباحثين عن عمل في عدد من تخصصات من بينها صاغة الذهب والفضة وصناعة الخبز.

وأشار العابد إلى إمكانية فتح قسم في المركز الليبي الدولي للتدريب على صناعة الخبز وصاغة الذهب والفضة، مؤكدًا عزم الحكومة إجراء حوار شامل بين اطراف الاتحادات المهنية والعمالية؛ للوصول إلى انتخاب اتحاد موحد للعمال و المهن الحرفية، وفقًا لبيان وزارة العمل والتأهيل.