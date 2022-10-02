بمؤتمر يونيسكو بالمكسيك.. وزيرة الثقافة تبحث تعزيز التعاون الثقافي المشترك

العنوان-المكسيك

شاركت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة، مبروكة توغي، بمؤتمر “يونيسكو” العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة بالمكسيك.

وبحسب بيان منصة حكومتنا، أجرت توغي على هامش مشاركتها بالمؤتمر، مباحثات مع المديرة العامة لـ”يونيسكو” أودري أزولاي.

وبحثت توغي تعزيز التعاون الثقافي المشترك مع نظرائها الفلسطيني والمغربي والمكسيكي والمجري والمالطي والعراقي والبوركيني والكوت ديفواري، ومندوب الكويت باليونيسكو.

وكان قد حظر مؤتمر اليونيسكو العالمي 150 دولة على مدار ثلاثة أيام في مكسيكو بمشاركة 2600 مشارك. واعتمد المؤتمر نص إعلان ختامي يؤكد أن الثقافة هي “منفعة عامة عالمية”، واتفقت الدول على اتباع خريطة طريق مشتركة تعزز السياسات العامة في هذا المجال.