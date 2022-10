الكوني للنخب الطرابلسية: العاصمة باتت محط غنيمة وعدوان من قبل الطامعين لهذه الأسباب

ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بنخبة من حكماء وأعيان ونشطاء المجتمع المدني في العاصمة طرابلس لتدارس المخارج الممكنة من الأزمة في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن الجانبين بحثا سبل تسريع مسارات المصالحة الوطنية الشاملة وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ناقلًا عن الكوني تأكيده متابعته لكافة مجريات الأحداث العصيبة في العاصمة طرابلس وإدراكه لحجم معاناتها.

ونقل البيان عن الكوني إشارته إلى أن مرد هذه المعاناة هو تمركز مؤسسات الدولة ضمن حدود المدينة، ما جعل منها محط غنيمة وعدوان من قبل الطامعين في السلطة أو في الثروة، مقدمًا في ذات الوقت رؤيته السابقة لحل الأزمة عبر اتباع نظام اللامركزية لإبعاد شبح التهديدات عن العاصمة طرابلس.

وبحسب البيان، أبدى الكوني ثقته بقدرة النخب الطرابلسية على التعاون مع المجلس الرئاسي وتقديم رؤى من شأنها المساهمة في إخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة وبلورة الحل المنتظر الليبي الخالص لها وكسر الانسداد السياسي الجاثم على صدور الليبين.

ووفقًا للبيان، طالبت النخب الطرابلسية الرئاسي باتخاذ خطوة تاريخية منتظرة وإصدار قرارات حازمة بتجميد عمل كل الأجسام الحالية وتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية النزيهة، وفق قاعدة دستورية، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية في أسرع وقت.

وأكد البيان دعم نخب الطرابلسيين الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه المجلس الرئاسي بهدف تحقيق الاستقرارمطالبين بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا بالخصوص في إشارة للجزائر ورواندا وجنوب إفريقيا التي حققت نتائج ملموسة في مثل هذا الملف الشائك.

وتطرق البيان لترحيب هذه النخب برؤية الكوني بشأن الانتقال إلى نظام اللامركزية في الحكم والعودة إلى نظام المحافظات، لتخفيف العبء عن العاصمة طرابلس التي تحولت إلى ساحة للصراعات السياسية، وبهدف تحويلها إلى مدينة ذات صبغة مدنية حاضنة لكل الليبيين.

