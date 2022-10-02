“قالوا للحرامي إحلف”.. الشركسي ينتقد تصريحات الكبير حول تقرير المحاسبة

الوطن|رصد

انتقد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي مهاجمة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لتقرير ديوان المحاسبة لعام2021 ووصفه بالمغلوط.

وقال الشركسي في منشورٍ له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الصديق الكبير يقول أن تقرير الديوان تقرير مغلوط وغير مهني، قالوا للحرامي أحلف!”.

وأكد عضو ملتقى الحوار السياسي في وقت سابق، مساندة الجيش البريطاني لطرف منتهي الولاية قائلًا: “أمر غاية في الغرابة، كيف للبحرية والجيش الإنجليزي أن يرضى أن يكون أداة لطرف منتهي الولاية؟“

وقال الشركسي في تصريحاته السابقة، إن الطرف منتهي الولاية أراد استخدام البحرية الإنجليزية والجيش الإنجليزي لإرسال رسالة أن شرعيتهم تأتي من الخارج، مؤكدًا أن احتفاء محافظ المركزي الصديق الكبير ونجلاء المنقوش بالصور ونشرها، يؤكد مقاصدهم وتأكيدهم على أن دعم بقائهم من الخارج وخاصة من بريطانيا.