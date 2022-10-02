جمرك مصراتة يضبط شحنة من غاز بروميد الميثيل السام والمسرطن

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة الجمارك بميناء مصراتة البحري، ضبط أعضاء المصلحة، شُحنة من غاز بروميد الميثيل السام.

رئيس مركز جمارك ميناء مصراتة البحري، خالد الضعلة أكد في فيديو مصور نُشر عبر منصة مصلحة الجمارك، أن أعضاء المصلحة تمكنوا من ضبط هذه الشحنة بحاوية 20 قدم، داخل الحضيرة الجُمركية، موضحًا أن هذا الغاز السام عديم اللون والرائحة، يستعمل لمكافحة الآفات الزراعية، وتمّ حظر استيراده إلى ليبيا من قبل النائب العام؛ بسبب خطورته العالية على البشر والبيئة.

وفي وقت سابق، تقدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببلاغ إلى النيابة العامة حو واقعة توريد 179 ألف كيلوغرام من غاز بروميد الميثيل إلى ليبيا في شكل غاز مسال، واصفةً إياه بالسام والمسرطن.

وكان النائب العام، الصديق الصور، قد أصدر قرارًا بالتحقيق في ملابسات استيراد هذه المادة إلى البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة والمستهلك.