«الداخلية» تبحث تنفيذ برامج تدريبية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلقة بالبرامج التدريبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد بمقر مكتب الاتصال والتعاون الدولي بين رئيس المكتب عميد أبوالربيع مخلوف ونائب الممثل الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبحضور ممثلي المكتب ورئيس مكتب البرامج التدريبية بالإدارة العامة للتدريب.

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وفي سياق آخر، شارك أعضاء من مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، العقيد مراد الناجح ورائد العارف النعاس عبر الدوائر التلفزيونية في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته الأمانة العامة للإنتربول بعنوان «ندوة عن الميزانية للعام 2023»، وجدول المساهمات النظامية الجديد المقترح للفترة 2023- 2025.

اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع نائب الممثل الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأحد 2 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)