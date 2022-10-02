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دومة: العودة لدستور 1951 ضرورية في ظل فشل الحكم المركزي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة، أنه لا مفر من العودة إلى دستور 1951، في ظل استمرار فشل الإدارة المركزية للدولة في طرابلس.

وقال دومة في تصريحات صحفية، إن العاصمة محكومة بإرادة الميليشيات، وتشهد فسادا إداريا وماليا كبيرا، لافتاً أن العودة إلى دستور 51، ستفضي إلى المشاركة السياسية لجميع الليبيين، والتوزيع العادل لمواردهم، بدلاً من أن ينهبها المركزيون في طرابلس، على حد تعبيره.

واستطرد دومة أن الانتخابات وفق دستور51، ستجري على أساس مجلس تشريعي لكل ولاية، ومجلس نواب للدولة ككل، وبناءً على الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، بالإضافة إلى مجلس شيوخ تتساوى فيه أعداد الممثلين للأقاليم التاريخية.

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الوطن الليبية

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