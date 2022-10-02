وصول 36 ألف متر مكعب من الوقود إلى محطة الخليج البخارية في سرت

وصلت إلى محطة الخليج البخارية لإنتاج الكهرباء غرب سرت، شحنة من الوقود الخفيف تقدَّر بنحو 36 ألف متر مكعب.

وغادرت اليوم الأحد الناقلة النفطية التي أوصلت الشحنة، المنصة العائمة بميناء محطة الخليج البخارية بعد تفريغ حمولتها من وقود الديزل الخفيف المشغل لمولدات الوحدة الأولى بالمحطة.

– دخول الوحدة الأولى بمحطة الخليج على الشبكة

– الناقلة «هافنيا أداميلوا» تغادر ميناء سرت بعد تفريغ 35 ألف طن وقود بمحطة الخليج البخارية

– تفريغ 35 ألف طن ديزل لصالح محطة الخليج البخارية

القدرة الإنتاجية لمحطة الخليج البخارية في سرت

وقالت مصادر فنية بمحطة الخليج البخارية في سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن حمولة الناقلة التى جرى تفريغها بخزانات الوقود الخاصة بالمحطة تكفي عمليات التشغيل لأكثر من شهر.

وأكدت المصادر أن الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية غرب سرت «تعمل بصورة جيدة»، وقدَّرت إنتاجها اليومي بأكثر من 260 ميغاوات على الشبكة العامة للكهرباء.