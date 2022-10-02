بدء أعمال إنشاء برج ميناء بنغازي

العنوان-بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي، اليوم الأحد، انطلاق أعمال مشروع إنشاء برج الميناء.

وبحسب بيان الإدارة، بدء المشروع بصب الخرسانة المسلحة للجزء الأول من قاعدة المبنى بمساحة 3200 متر مربع.

وأشارت إدارة الميناء إلى توريد 1150 متر مكعب من الخرسانة، ومن المقرر الانتهاء من صب الخرسانات اليوم أو غدًا.

ولفتت الإدارة إلى أنه يتم تنفيذ المشروع يجري بواسطة الفرق الفنية الخاصة بشركة الرائد المتجدد للمقاولات العامة، وبالتعاون مع فرق شركة المتحدة للخرسانات، وفريق شركة المجموعة الأفريقية للخرسانات، وفريق المعمل القياسي للاختبارات المعملية الخاص بشركة برقة ليبيا القابضة، وبإشراف شركة الخبرة الفنية للاستشارات والأعمال الهندسية.