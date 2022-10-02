الدبيبة يُشارك في لقاء عَمل حول إصلاح التّعليم الأساسِي والثانوِي فِي لِيبيا

طرابلس 02 أكتوبر 2022 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في لقاء عَمل حول إصلاح التّعليم الأساسِي والثانوِي فِي لِيبيا، والتي نظَّمها المَجلس الوَطني للتَّطوِير الاِقتصادِي والاِجتمَاعي اليوم بطرابلس بِالتّعاون مَع وِزَارَة التَّربية والتَّعليم.

وَشَهِد اللقاء حُضُور وزِير التَّربية والتَّعليم موسى المقريف، ومُدير عَام المَجلس الوَطني للتَّطوِير الاِقتصَادي والاِجتماعِي محمود الفطيسي، ووكِيل الوزَارة لشؤون المُراقبات محسن الكبير، ووكِيل الوزَارة للدِّيوان وشؤون المُؤسّسات علي التبروري، وعَدد من مُديري المَراكز والإدَارات بِالوزَارة، ومُراقبي التَّربية والتَّعليم بالمُراقبات، وعَدد من المُختصّين بالتَّربية والتَّعليم.

وتَضمّن اللقاء عَرضًا لِنتائج دراسات الفرق الفرعية حول البيئة المدرسية، القيادة الإدارية المدرسية والتعليمية، المناهج والقياس والتَّقييم التَّربوي، المعلمين والمفتشين، الاِخصائيين الاجتماعيين والمُرشدين النّفسيين، والدّعم الإحصائي.

وَقدَّم رئِيس الحُكومة فِي كَلِمة له خِلال اِفتتاح اللقاء التّحية إلى المُعلمين بمُناسبة قُرب بدء العام الدراسي الجديد، مُثمنًا دورهم في النهوض بالعملية التعليمية، مؤكِّدًا أن التّعليم هوَ المحور الذي يَقوم عَليه البِناء، وأن الإرتقاء بمُستوى التّعليم ووضع اِستراتِيجيَّة للنُّهوض به هو هَدف الحُكومة.

كما أكد رئيس حكومة الوحدة مَساعِي الحُكومة وحرصها فِي تَوفِير بيئة تَعلِيمية مُلائِمة، مِن خِلال إنشاء مَبانِي مَدرسية بَدِيلة لِمدَارس الصّفيح التي تَزِيد أعمَارُها عَلى 30 سنة، مُشيرًا إلى قرارِه بِشأن إنشاء 1500 مدرسة جديدة خلال 3 سنوات وزيادة رواتب المدرسين.

واستعرض وَزِير التَّربية والتَّعليم خطة الوزَارة لوضع السياسات الخَاصة للنُّهوض بالتَّعليم، مؤكِّدًا أهمِّية اللقاء فِي وضع بعض الخُطوات لإصلَاح قِطاع التَّعليم، مُعربًا على أهمّية التَّعاون القَائِم بَين الوزارة والمجلس في تنظيم هذا اللقاء العلمي التعليمي.

وقدمت فِرَق عَمل المَشرُوع المُشكَّلة من وزَارة التَّربية والتَّعليم والمَجلس الوَطني للتَّطوير الاِقتصادي والاِجتماعي، تقريرها عن الزيارَات المَيدانِية لمُختَلِف أنحَاء البِلَاد.

وَيَهْدِف مَشرُوع إصلَاح التَّعليم الأساسِي والثانوِي إلَى رَفعِ كَفاءَةِ المُعلِّمين والعَامِلين بالقِطَاع وبِنَاء بِيئَة مَدرسِية مُناسِبة للتَّعليم والتَّعلُّم وَوَضْع مَناهِج دِراسِيّة تُواكِب التَّطور والإدَارة وتَعزِيز وتَرسِيخ مَفْهُوم المُواطنة والاِنْتِمَاء. (وال)

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