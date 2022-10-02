عون: يقدم ملاحظات حول الاتفاقية التركية مع ليبيا

الوطن / رصد

كشف وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية محمد عون عن تقديمه ملاحظات حول الاتفاقية التركية مع ليبيا والتي تسعى حكومة الدبيبة لتوقيعها مع الوفد التركي الاثنين.

عون وفي تصريح صحفي أكد تقديمه ملاحظات جوهرية تتعلق بمذكرة التفاهم المزمع توقيعها الاثنين مع الوفد التركي الذي سيزور ليبيا برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وكانت مصادر صحفية تركية قد أكدت توجه وفد تركي للعاصمة طرابلس لتوقيع اتفاقية تتعلق بإيجار المنطقة البحرية الاقتصادية الليبية، ومنحها لشركات نفط تركية، من أجل التنقيب عن الغاز.