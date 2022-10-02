كشلاف: الدستور المنجز راعى الحقوق لكل مناطق البلاد

الوطن – رصد

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سالم كشلاف، إن الدستور المنجز راعى الحقوق لكل مناطق البلاد من حيث التمثيل السياسي والتنمية المكانية وتوزيع الإيرادات المالية بشكل عادل وضمان حماية الثروات الطبيعية.

وأشار الكشلاف، أن 11 عضوا بالهيئة التأسيسية عن برقة صوتوا لصالح مشروع الدستور وهم الممثلون الحقيقيون لهذه المنطقة فيما يتعلق بالمسار الدستوري وهم أحرص بضمان الحقوق المكانية لمن يمثلونهم، لا سيما أن المحكمة العليا سبق وحكمت لصالح شرعية مشروع الدستور.