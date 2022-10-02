الخارجية التركية تعلن أهداف زيارة الوفد التركي إلى ليبيا

الوطن / رصد

قالت وزارة الخارجية التركية، إن السفير إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة، سيقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا اليوم الإثنين.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن الوفد يضم وزراء الخارجية، والدفاع، والتجارة، والطاقة والموارد الطبيعية، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية والناطق باسم الرئاسة التركية. مضيفة أن الزيارة ستتناول مع الجانب الليبي عملية الانتقال السياسي في ليبيا عبر الانتخابات، لافتةً أنه سيجري استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابعت أنه سيتم التطرّق إلى التعاون بين البلدين في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية.