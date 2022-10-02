العابد: سنفتح قسما لتدريب الشباب على صناعة الخبز

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي العابد الرضا اجتماعا بطرابلس مع رئيس اتحاد النقابات المهن الحرفية عبدالمجيد محمد، ورئيس نقابة المخابز اخريص محمد، ورئيس نقابة الذهب نوري الشهاوي.

وبحسب بيان لوزارة العمل فإن الاجتماع ناقش سير عمل النقابات العمالية والمهنية والصعوبات التي تواجه عمل النقابيين، ومشروع قانون النقابات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تواجه عمل نقابة المخابز فيما يتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية العاملة في هذا المجال ووضع الترتيبات بالتنسيق مع إدارة التفتيش والسلامة المهنية وإدارة الاستخدام، بالخصوص .

وتناول الاجتماع أهمية تدريب الشباب الباحثين عن عمل في عدد من التخصصات والمهن الحرفية والصناعات اليدوية وتشجيع الشباب على هذه الحرف من بينها صاغة الذهب والفضة وصناعة الخبز.

وأفاد وزير العمل بإمكانية فتح الوزارة لقسم في المركز الليبي الدولي للتدريب على صناعة الخبز وصاغة الذهب والفضة، مشددا على ضرورة تفعيل وثيقة شرف المهنة لما تمثله المهن من أهمية بالغة للمواطنين .