عون: تكليف “الحويج” بمهامّي لتمرير اتفاق نفطي مشبوه

الوطن / رصد

استنكر وزير النفط والغاز في الحكومة منتهية الولاية، محمد عون، قيام رئيس المنتهية عبدالحميد الدبيبة بتكليف وزير الاقتصاد محمد الحويج بمهام وزارة النفط والغاز، في ظل سفر “عون” خارج البلاد في مهمة رسمية.

واعتقدَ عون في تسجيل صوتي تابعته “الوطن”، أن هذا التكليف للحويج، يأتي من أجل تمرير اتفاق نفطي مشبوه مع تركيا، يقضي باستغلال النفط والغاز في حوض شرق المتوسط بالمنطقة البحرية طبرق.

وأكد عون عدم رفضه للاتفاق مع الجانب التركي من حيث المبدأ، إلا أنه قدّم لوزارة النفط التركية مجموعة من الملاحظات حول مذكرة التفاهم بين البلدين.