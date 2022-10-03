العرفي: لن يكون هناك بديل للنواب الذين أسقطت عضويتهم أو الذين قدموا استقالاتهم

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” ، أنه لن يكون هناك بديل للنواب الذين أسقطت عضويتهم في مجلس النواب أو الذين قدموا استقالاتهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أشار فيها إلى أنه ، سيكون تعديل النصاب في مجلس النواب هو الأقرب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والإعلان الدستوري والتعديل الدستوري السابع الذي أقر بأن فترة مجلس النواب 16 شهراً.

كما أضاف قائلا: بالنسبة لزياد دغيم أو أي عضو من الأعضاء الذين تم إسقاط عضويتهم فإن هذا القرار تم اتخاذه في مجلس النواب بكامل النصاب وبالأغلبية.

مشيرا إلى أن ، الأقرب إلى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد الشارف أو عبد الهادي الصغير..