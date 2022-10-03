شركة الكهرباء تجري صيانة لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية

أخبار ليبيا 24

أجرت الشركة العامة للكهرباء، صيانة لعدد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج؛ حتى تتمكن من العمل بكامل قدرتها الإنتاجية.

الشركة العامة للكهرباء، أفات أن فرق الصيانة التابعة لها، تعمل على تطوير منظومات التحكم وإنذار الحريق، مشيرةً إلى عزمها البدء في صيانة الوحدة الغازية الرابعة بمحطة الزويتينة الغازية.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي – تاجوراء، تمكنت من إجراء صيانة دورية على خط 11 ك. ف، إضافة إلى تقليمها للأشجار في بعض المناطق التي يمر بها مسار الخط؛ لتجنب فصلها للتيار الكهربائي من وقت إلى آخر.

وفي سياق ذي صلة، أطلقت إدارة خدمات المستهلكين – ترهونة (دائرة خدمات المستهلكين سوق الخميس امسيحل) وبالتعاون مع إدارة حماية الطاقة الكهربائية ترهونة، حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية للأنشطة التجارية والصناعية بمنطقة سوق الخميس امسيحل، والتي تتسبب بعجز في الشبكة الكهربائية.