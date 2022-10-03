وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة تلتقي نظرائها على هامش “مؤتمر اليونسكو العالمي”

التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية ، ” مبروكة توغي ” كل من وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف، ووزير الشباب والثقافة والاتصال المغربي محمد المهدي بن سعيد، ووزيرة الثقافة المكسيكية اليخاندرا جيريرو، ووزير الثقافة والابتكار المجري مانوش جاك، ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، ، وزيرة الاتصال والثقافة والفنون في بوركينا فاسو فاليري كابوري، ووزير التراث الوطني والفنون والحكومة المحلية المالطي أوين بونيسي، ووزيرة الثقافة والفنون في كوت ديفوار ارلات كوامي، ومندوب الكويت الدائم لدى منظمة اليونسكو آدم الملا..

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بيّن أن اللقاءات جاءت على هامش مشاركة الوزيرة في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة الذي استضافته المكسيك، من الفترة 28 إلى 30 سبتمبر 2022.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الثقافة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثقافي وضرورة التبادل الثقافي فيما بينهم.

وبحثت وزيرة الثقافة مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أودري أزولاي، التعاون المشترك، وسبل تعزيزه بما يخدم الدول الأعضاء..