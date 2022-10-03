الحويج يبحث تداعيات أزمة ركود الاقتصاد العالمي وتأثيرها على ليبيا

أخبار ليبيا 24

اطلع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، رفقة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتباطها بحقوق الانسان.

كما بحث الحويج خلال اجتماع موسع مع المجلس، آليات حماية و تعزيز حق المواطن الاقتصادي من التضخم، والوقوف على الأثر السلبي الذي يسببهُ الفقر و البطالة.

وأشار الحويج إلى صعوبات الوضع الاقتصادي غير المستقر و المتغيرات المتلاحقة على الساحة الدولية وآثارها الجسيمة على الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم فى الدول الناميه عمومًا و في ليبيا خصوصًا.

مؤكدًا أن حرية الانسان تتحقق عندما يتحقق الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني و الغذائي والدوائي وإحترام القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بكافة أنواعه، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد والتجارة.