أردوغان يرسل وفدا تركيا إلى ليبيا لتوقيع اتفاقيات مع الدبيبة

يستعد وفد حكومي تركي لزيارة العاصمة طرابلس غدا الاثنين للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الوفد يضم وزراء الخارجية، والدفاع، والتجارة، والطاقة والموارد الطبيعية، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية والناطق باسم الرئاسة التركية.

وأضافت الخارجية التركية: “خلال الزيارة ستتم مناقشة عملية الانتقال السياسي في ليبيا، ومناقشة موضوع الانتخابات”، متابعة: “سيتم استعراض العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية” بحسب البيان.