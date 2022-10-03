عبدربه: توحيد المؤسسة العسكرية يتطلب خطة وطنية شاملة

الوطن / رصد

رأى الخبير الأمني والعسكري، عميد إدريس عبدربه، أن الأزمة الليبية تعقدت بسبب التدخلات الأجنبية والدعم المتزايد والمتعنت من قبل تنظيم الإخوان.

وقال عبدربه، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن توحيد المؤسسة العسكرية يتطلب حلا شاملا وتدريجيا من خلال خطة وطنية شاملة تتضمن إعادة بناء الخطاب الجمعي وتصحيح الأفكار الشعبية، وتفكيك المليشيات وتأهيل من يصلح من منتسبيها وتطبيق برامج لتغيير المفاهيم المغولطة لديهم عن الدين والوطن والسلاح.

لكن عبدربه، أشار إلى أن ما يحدث بين فترة وأخرى هو إعادة تدوير الأزمة والمليشيات، حيث أنه بعد تفكيك أي مليشيات يتم تأسيس تحالف مليشياوي آخر من بقايا المليشيات المفككة.

وشدد عبدربه على ضرورة إيجاد جسم ليبي قوي يخاطب الأمم المتحدة والدول الصديقة الحقيقية لدعم توحيد المؤسسة العسكرية وتطبيق البرنامج الشامل للقضاء على خطاب الكراهية وإصلاح فكر عناصر المليشيات.