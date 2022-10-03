المنقوش تناقش مع الاتحاد الأوروبي علاج الأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، خطوات تفعيل الإتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي المعنية بالأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أفادت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أن الطرفان ناقشا أخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى تسهيل منح تأشيرات الشنغن للمواطنين الليبيين.

كما تضمن الاجتماع بحث آليات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.

من جانبه أكد خوسيه استمرار دعم الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار وتتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب نص البيان.