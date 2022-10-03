الكهرباء تجري صيانة لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية

أجرت الشركة العامة للكهرباء، صيانة لعدد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج؛ حتى تتمكن من العمل بكامل قدرتها الإنتاجية.
وأفادت الشركة العامة للكهرباء عبر منشور لها على فيسبوك ، أن فرق الصيانة التابعة لها، تعمل على تطوير منظومات التحكم وإنذار الحريق، مشيرةً إلى عزمها البدء في صيانة الوحدة الغازية الرابعة بمحطة الزويتينة الغازية. .
وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي – تاجوراء، تمكنت من إجراء صيانة دورية على خط 11 ك. ف، إضافة إلى تقليمها للأشجار في بعض المناطق التي يمر بها مسار الخط؛ لتجنب فصلها للتيار الكهربائي من وقت إلى آخر..
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