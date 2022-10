كشلاف: الحديث عن العودة لدستور 51 دغدغة للمشاعر وسينسف أي مسار يفضي إلى الانتخابات

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف إن الطلب المقدم من (32) نائبًا بمجلس النواب والمطالبين بالعودة إلى النظام الفيدرالي من خلال دستور 1951 جاء مرة أخرى لمحاولة نسف أي مسار دستوري يفضي إلى انتخابات عامة، ولإطالة الفترة الانتقالية وبقاء مجلس النواب في المشهد السياسي لأطول فترة ممكنة.

كشلاف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أضاف أن المبررات التى ساقها النواب تخالف الواقع وغير حقيقية، موضحًا أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أنجزت مشروعها منذ سنة 2017، ومَن حال دون استفتاء الشعب عليه هو مجلس النواب الذي أصدر قانون الاستفتاء ولم يحدد للمفوضية تاريخ عرض المشروع على الاستفتاء العام، إضافة لإصداره التعديل الدستوري الثاني عشر بشكل أحادي دون أي اختصاص يخوله بذلك.

وتابع كشلاف حديثه:”الدستور المنجز راعى الحقوق لكل مناطق البلاد من حيث التمثيل السياسي والتنمية المكانية وتوزيع الإيرادات المالية بشكل عادل وضمان حماية الثروات الطبيعية وكل ما يقال عن هضم حقوق منطقة معينة هو قول مناف للحقيقة”.

وأشار إلى أن 11 عضوًا من أعضاء الهيئة التأسيسية عن برقة صوتوا لصالح مشروع الدستور وهم الممثلون الحقيقيون لهذه المنطقة فيما يتعلق بالمسار الدستوري وهم أحرص وأدرى بضمان الحقوق المكانية لمن يمثلونهم، مذكرًا أن المحكمة العليا سبق وحكمت لصالح شرعية مشروع الدستور والقول إن مشروع الدستور شابته طعون قضائية هو قول مغلوط.

كشلاف بين أن دستور 1951 لا يشير إلى مكونات المجتمع الليبي وتنوعه من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق وغيرهم وبالتالي لا تعدو أن تكون هذه المبررات حججا واهية الغرض منها دغدغة المشاعر في حين أن الغرض الأساسي منها هو عرقلة أي تسوية من خلال احترام إرادة الشعب الليبي بحقه في الاستفتاء على الدستور المنجز من هيئة انتخبها، مما يفضي إلى انتخابات عامة يكون فيها أعضاء مجلس النواب خارج المشهد.

