السالك محفوظ: من الصعب حاليا الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

الوطن / رصد

قال الخبير في الشأن الإفريقي السالك محفوظ، إن من الصعوبة بمكان توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وذلك في ظل عدم وجود “رغبة جادة وحقيقية من مختلف الأطراف السياسية التي ترتبط خلافاتها ارتباطا وثيقا بانقسام الجيش” وفق قوله.

وأضاف محفوظ، في تصريحات صحفية، أن الصعوبة التي تعيشها ليبيا كامنة في “إيمان بعض القيادات أنه بالجيش وحده تمكن السيطرة وبسط النفوذ على كامل البلاد”، مشيرًا إلى أنّ هناك مجموعة من العوامل المسهمة في هذا الانقسام، ومنها: “الانتشار الواسع للسلاح، ووجود مجموعات مسلحة خارج وحدات الجيش النظامي”.

وشدد محفوظ على أن ذلك “لا يطرح إشكالا لليبيا وحدها بل لبعض دول الجوار مثل تشاد، التي كثيرا ما يواجه جيشها مجموعات تمرد قادمة من ليبيا”، مؤكّدًا أن “الأمن ممثلا في المؤسسة العسكرية، والاقتصاد ممثلا في النفط وحقوله يمثلان ورقة الضغط الأهم” لدى الأطراف السياسية، وذلك “بعدما فشل التوصل لتوافقات ناجزة في ظل وجود أطراف دولية عديدة لها مصالحها التي تحد من فرص التوحيد” على حد تعبيره.