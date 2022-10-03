وزارة الداخلية تشارك في ندوة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)

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شارك عضوي مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية التابعين لوزارة الداخلية، مراد الناجح، ورائد النعاس، في فعاليات الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة للانتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية)

وزارة الداخلية نشرت بيان عبر منصتها الرسمية، أوضحت فيه أن الاجتماع تضمن ندوة علمية بعنوان “آليات وضع الميزانية لعام 2023 وجدول المساهمات النظامية الجديد والمقترح للفترة ما بين 2023 وحتى 2025”

وفي سياق منفصل، بحث رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي، التابع لوزارة الداخلية، أبو الربيع مخلوف، رفقة نائب الممثل الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP؛ عقد مجموعة من البرامج التدريبية بين الطرفين.

وشارك في الاجتماع ممثلي المكتب ورئيس مكتب البرامج التدريبية بالإدارة العامة للتدريب، وناقش الطرفان خلال الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين والمتعلقة بالبرامج التدريبية، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.