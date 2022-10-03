ناجي بركات: الدبيبة يبيع ليبيا للأتراك

هاجم رئيس تنسيقية الأحزاب والتكتلات ناجي بركات، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بركات في تغريدة عبر “تويتر”، إن الدبيبة يبيع ليبيا إلى الأتراك”، مشيرا إلى أن وفدا وزاريا تركيا رفيع المستوى يصل غدًا إلى العاصمة طرابلس يضم كلاً من وزير الخارجية التركي والدفاع والتجارة والإعلام وذلك لتوقيع عدة اتفاقيات.

يذكر أن وزارة الخارجية التركية قالت في بيان إن الوفد يضم وزراء الخارجية، والدفاع، والتجارة، والطاقة والموارد الطبيعية، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية والناطق باسم الرئاسة التركية.

وأضافت الخارجية التركية: “خلال الزيارة ستتم مناقشة عملية الانتقال السياسي في ليبيا، ومناقشة موضوع الانتخابات”، متابعة: “سيتم استعراض العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية” بحسب البيان.