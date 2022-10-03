الغدامسي: توحيد المؤسسة العسكرية أمر “قابل للتحقّق”

الوطن / رصد

قال الخبير في الشأن المحلي مدحت الغدامسي، إن الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية “قابل للتحقق”، مشيرًا إلى أنّه “كان يسير في مسار جيد قبل تدخل الأطراف السياسية في العملية” وفق قوله.

وأضاف الغدامسي، في تصريحات صحفية، أن أطرافًا سياسيّةً في ليبيا حوّلت “عملية توحيد للجيش إلى استخدام الفصائل المسلحة كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب تخدم مصالحها”، مؤكّدًا على ضرورة “إعادة الثقة بين الأطراف المتخاصمة خصوصا بعد الاجتماعات بين قيادات المؤسسة العسكرية التي أبانت عن “إيمان بوقف الاقتتال” في الوقت الراهن.

وتابع الغدامسي أن المصالحة بين الأطراف الليبية تتمحور منذ بدء المفاوضات في أربعة مسارات، وهي: “المصالحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية”، مشيرًا إلى أن المسار العسكري هو “الطريق المعبد الذي تتفرع منه الحلول الأخرى” للوصول إلى “مصالحة وطنية مؤسساتية” وفق تعبيره.