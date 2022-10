الدبيبة يشارك وزارة الشؤون الاجتماعية احتفالية اليوم الوطني للمتقاعدين

ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة السبت وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة المتقاعدين احتفالية اليوم الوطني للمتقاعدين الذي أقره مجلس الوزراء، بمشاركة لفيف من شريحة المتقاعدين.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أكدت في كلمة لها دور الحكومة في دعم هذه الشريحة والاهتمام بها في كافة الجوانب.

من جانبه، أكد نقيب المتقاعدين أن ما قامت به الحكومة لم تقم به أي حكومة في السابق، بدءًا من اعتماد يوم وطني، ومعالجة الحد الأدنى للمعاشات، وانطلاق برنامج التأمين الصحي.

وفي كلمة للدبيبة، حيا خلالها كل المتقاعدين في أرجاء هذا الوطن، مؤكدًا لهم أنه ما زال ثمة التزام كبير تجاههم للحصول على حقوقهم.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم عدد من المتقاعدين الذين قدموا جهدهم من أجل خدمة الوطن من مختلف مناطق البلاد.

