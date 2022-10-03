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المريمي: المجلس غير ملتزم بأيّ تفسيرات أخرى لقرار إسقاط عضوية النواب الـ9

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكّد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب ” فتحي المريمي ” أنّ قرار المجلس بإسقاط عضوية 9 أعضاء وقبول استقالة 4 آخرين جاء وفق صحيح القانون.

وأشار المريمي في تصريحات صحفية ، إلى أنّ المجلس غير ملتزم بأيّ تفسيرات شخصية أخرى لهذه القرارات التي وافق عليها أكثر من 70% من أعضاء المجلس

وأصدر مجلس النواب قرارًا يقضي بقبول استقالة 4 من أعضائه، من بينهم عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي.

وبحسب المادة الأولى من القرار رقم «6» لسنة 2022، الذي حصلت صحيفة الساعة24 ، على نسخة منه، فقد شملت قائمة النواب الذي أُسقطت عضويتهم كلًا من ” ” عبدالله اللافي والنائب حميد حومة والنائب علي السعيدي والنائب خالد الأسطى. “

كما أصدر مجلس النواب، قرارًا بإسقاط العضوية عن 9 نواب تولوا مناصب أخرى في الدولة.

وضم القرار أسماء النواب التي تم إسقاط عضويتهم وهم:” فائز السراج، وفتحي باشاغا، وعلي القطراني، وصالح همة، ومحمد لينو، وعبدالمطلب ثابت، وأبوبكر صالح، وزياد دغيم، وعبدالغني الفطيسي.

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صحيفة الساعة 24

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