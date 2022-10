ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن عدد النواب المسقطة عضويتهم من البرلمان ليس كبيرًا، ولن يؤثر في صحة انعقاد الجلسات.

المريمي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال:” انتخاب بديل عن النواب عبر دوائرهم أمر قانوني”، مشيرًا إلى أن المجلس وأعضاءه متجهون لانتخابات شاملة عبر قواعد دستورية.

Shares

The post المريمي: عدد النواب المسقطة عضويتهم لن يؤثر في صحة انعقاد الجلسات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية