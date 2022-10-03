بدعم من ألمانيا.. «يونيسف» تسلم مركز مكافحة الأمراض 13 سيارة مبرده لنقل التطعيمات

سلمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» 13 سيارة مبرده لنقل التطعيمات إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، وذلك بدعم من الحكومة الألمانية.

ورحب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، بسفير الحكومة الألمانية وممثل اليونيسف في ليبيا خلال مراسم استلام السيارات المبردة لنقل التطعيمات، والتي تأتي ضمن برنامج الدعم الألماني لتعزيز السلسلة الباردة في البلاد، معبرًا عن سعادته بالدعم غير المسبق لسلسلة التبريد، والذي يخُص جميع البلديات الليبية

وقال سفير ألمانيا لدي ليبيا ميخائيل أونماخت إن تسليم 13 سيارة مبردة يُعد أحد العناصر الأخيرة من الدعم الشامل والفعال لحملة التطعيم ضد كورونا في ليبيا، والتي بدأت بعد وقت قصير من تفشي الوباء وجرى تنفيذها على مرحلتين..