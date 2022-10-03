بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 03 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 03 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء اعتدال في درجات الحرارة على اغلب المناطق وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على الجبل الأخضر ويوم الأربعاء على بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة قد تشمل يوم الأربعاء بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة وبعض مناطق الدواخل.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 30)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (25-30)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد على الجفرة والحمادة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ، ولا تتجاوز (32)مْ على هون والحمادة وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ، تصل إلى (37)مْ على الكفرة وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:49)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:02).