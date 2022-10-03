«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على ساحل سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

– الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.