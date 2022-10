ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير إن العودة إلى دستور 51 والنظام الملكي تحتاج إلى الاستفتاء عليها من قبل الليبيين.

الكبير وفي مداخلة له عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي من تركيا بتمويل قطري، رأى أن العودة لدستور 51 يتطلب اجراء انتخابات برلمانية تنتج برلمانًا يؤيد العودة إلى الدستور ويصادق عليها.

Shares

The post الكبير: العودة إلى دستور 51 والنظام الملكي يحتاج إلى استفتاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية