الارصاد: استمرار الكتلة الهوائية الباردة وتساقط أمطار خلال اليومين القادمين بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 03/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبياً مصحوبة برياح شمالية تؤثر على ليبيا تساهم في اعتدال درجات الحرارة القصوى على اغلب المناطق حيث المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال تتراوح مابين (25–30)مْ بينما تكون على اغلب مناطق الجنوب مابين (32-37)مْ وتنخفض يوم الغد.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين إلى آخر يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر وسرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة وقد تشمل يوم الأربعاء الساحل الممتد من (طرابلس إلى مصراتة وبعض مناطق الدواخل).

والله اعلـــــــــــــــــــم.