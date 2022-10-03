رمزي الأمين: ليبيا تواجه نقصًا في أكياس الدم الثلاثي والصفائح الدموية

صرح مدير مصرف الدم المركزي ببنغازي رمزي الأمين بأن ليبيا تواجه نقصًا في أكياس الدم الثلاثي وأكياس الصفائح الدموية منذ مدة.

وقال الأمين في تصريحات صحفية: “اشترينا كميات من الأكياس من السوق المحلية حتى نفدت، وهذه مشكلة عامة في ليبيا، وليست في بنغازي وحدها، وأبلغنا منذ مدة الجهات المختصة لتدارك هذه المشكلة”.

وأشار الأمين إلى أن مصرف الدم المركزي ببنغازي يمتلك حاليا كمية من الأكياس تكفي لأيام إلى حين الإفراج عن كمية استوردها الوكيل تقدّر بـ 5 آلاف كيس، ما زالت في ميناء بنغازي، وننتظر الكميات التي استوردها جهاز الإمداد الطبي التي ستصل خلال أكتوبر الجاري.

وتابع الأمين: يقدّم المصرف خدمة مجانية لكل مستشفيات بنغازي والمنطقة الشرقية، وينفق المصرف نحو 150 كيس دم يوميًّا، وكذلك صفائح دموية، ويستقبل 150 متبرعا يوميا.