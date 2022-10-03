عون: تأكدت من تضمين ملاحظاتي في الاتفاقية المزمع توقيعها مع تركيا

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إنه «تأكد من تضمين ملاحظاته التي أوردها سابقا، ضمن الاتفاقية المزمع توقيعها اليوم» مع تركيا، مضيفا: «ونحن ندعم توقيعها».

جاء ذلك في تصريح مقتضب اليوم الإثنين، إلى صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عون قدم مذكرة بملاحظاته على الاتفاقية

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، صرح عون بأنه أرسل مذكرة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة يطلب فيها من الجانب التركي تغيير بعض البنود من أجل توقيع الاتفاقية.

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وأوضح أنه غير معترض على الاتفاقية، لكن «شدد على ضرورة عدم تجاوز الوزير أو التقليل من مهمته».

وفد تركي يزور طرابلس

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وفدا برئاسة وزير الخارجية، مولود شاووش أوغلو، سيزور طرابلس اليوم، للتعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وذكر صحفيون أتراك أن الوفد سيوقع اتفاقيات تخص الدفاع والنفط والغاز والتجارة والإعلام مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.