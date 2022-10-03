محتجون بتاجوراء يغلقون الطريق احتجاجا على تسليم أراض لسفارات بعض الدول

أخبار ليبيا 24

شهدت تاجوراء ليل الأحد إغلاق طريق الشط المؤدية إلى العاصمة طرابلس بالسواتر الترابية احتجاجا على ما ذكر نشطاء على نية حكومة الوحدة اليوم الإثنين تسليم قطع أراض لعدد من سفارات الدول الأجنبية.

وتحت وسم (بلادنا مش حنبيعوها) كتب “تجمع ثوار تاجوراء” على فيسبوك، “البدء في إغلاق وتسكير طريق الشط بالكامل بسبب حكومة الوهم التي طلبت مننا اليوم استقبال مبعوث الإمارات لاستلام مكان سفارتهم ومعهم وفد تركي غداً ولو لم نصل معهم لحل وحيد الليلة وهو إيقاف المشروع بشكل نهائي سنقوم بإغلاق البيفي والجلدية و4 شوارع الكهرباء وسريع وادي الربيع”.

ووثق مقطع فيديو وصور، رصدتها وكالة أخبار ليبيا 24، على منصات التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من الأشخاص بواسطة جرافة بإغلاق الطريق بساتر ترابي.

قبل قليل.. إغلاق طريق الشط بالسواتر الترابية من قبل سكان بلدية #تاجوراء احتجاجا على زيارة مبعوث إماراتي 🇦🇪 يوم غد لـ #طرابلس رفقة وفد تركي 🇹🇷 لإستلام أراضي سفاراتهم التي خصصتها لهم حكومة #الدبيبه #ليبيا #Libya #Tripoli pic.twitter.com/HgqlbdjXVz — Amr Fathalla ⴰⵎⵔ ⴼⵜⵃⴰⵍⵍⴰⵀ (@AmrFatihalla) October 2, 2022

ووافق رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على تخصيص قطع أراضي ومبانٍ لصالح قطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته منصة حكومتنا، فإن المنطقة التي خصصت للسفارات تقع ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة شرق قاعدة معيتيقة بطرابلس.

وبلغت مساحة قطعة الأرض المخصصة للسفارة القطرية 30 ألف متر مربع، وخصص عقار تبلغ مساحته 40 ألف هكتار في بلدية تاجوراء لصالح السفارة الإمارتية، ولكنها لم تنشر أي تفاصيل عن سفارتي تركيا وأمريكا.

واعتراضا على ذلك صب معلقون جام غضبهم ضد القرار، موجهين انتقادات لاذعة وامتعاض شديدين عبر تعليقاتهم على منصة حكومتنا، والتي رصدتها وكالة أخبار ليبيا 24.