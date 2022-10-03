الدولار يواصل الانخفاض مقابل الدينار في السوق الرسمية

واصل متوسط سعر صرف الدولار انخفاضه مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وانخفض سعر صرف الدولار بفارق 5 قروش إلى 5 دنانير مقابل 5.05 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.88 دينار أمس، وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.62 دينار مقابل 5.44 دينار أمس.