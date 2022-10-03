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نشر، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق جادالله العوكلي، تغريدة على موقع تويتر تزامنا مع أنباء تتحدث عن قيام حكومة الدبيبة بتوقيع اتفاقية تخص النفط والغاز في قبالة سواحل شرق ليبيا مع تركيا.

وكتب العوكلي: “الوطن يباع يا نواب الأمة وأنتم تتفرجون.. ماذا تنتظرون”.

الوطن يباع يا نواب الامة وانتم تتفرجون ماذا تنتظرون — Jad Al Awakly (@JAwakly) October 2, 2022

وتحدثت أنباء عن نية حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة توقيع اتفاقية تخص النفط والغاز اليوم الإثنين حيث أعلنت وزارة الخارجية التركية قيام وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي شاووش أوغلوا بزيارة طرابلس بناء على تعليمات من الرئيس جرب طيب أردوغان.

وذكر صحفيون أتراك أن الوفد سيقوع على اتفاقية للنفط والغاز.

من جانبه أعرب وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون عن استغرابه الشديد من قيام الدبيبة بتكليف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بمهام وزارة النفط والغاز، بينما يشارك هو في مؤتمر بجنوب أفريقيا.

وقال عون في تصريحات تلفزيونية، أعتقد أن تكليف الحويج بمهام الوزارة له علاقة بتمرير اتفاقية مع تركيا تخص النفط والغاز.

وأشار عون إلى أنه قدم ملاحظات بشأن الاتفاقية تعبر عن موقف وطني سليم يتعلق بالتعاون المثمر وبالندية.

وقال عون، “طلبت بالأخذ بملاحظاتنا وتغييرها في صياغة الجانب التركي وتفاجأت بتكليف محمد الحويج بمهام وزارة النفط في سابقة تحدث لأول مرة”.